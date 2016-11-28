Медведев уволил академика Лопатина с поста замминистра образования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра образования академика РАН Алексея Лопатина, передало «РИА Новости». С 2006 по 2015 г. Лопатин был замдиректора по научной работе в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН.

Освобождение от занимаемой должности замминистра Лопатина - прерогатива правительства, а не Кремля, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Замминистра, если я не ошибаюсь, это [освобождение от должности] распоряжением председателя правительства. Если я не ошибаюсь. Я бы этим объяснил, поэтому наверняка какие-то кадровые решения еще последуют», - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему среди чиновников, которых президент освободил от должностей, нет замминистра образования.

28 ноября президент России Владимир Путин освободил от руководящих должностей ряд сотрудников управделами президента, ФСБ, Минобороны, МВД в связи с их избранием в Российскую академию наук. Президент уволил с военной службы и освободил от должности начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе». По собственному желанию уволены заместитель управляющего делами президента – начальник главного медицинского управления управделами Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и замруководителя МВД – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.

На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 2015 г. просил высших должностных лиц воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук, и пообещал сотрудникам управделами, Минобразования, МВД и ФСБ, избранным в состав РАН, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью, не отвлекаясь на работу в органах власти.