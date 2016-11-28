Фортов об уволенных Путиным чиновниках: это не репрессивные меры, а деловой подход

Чиновники, уволенные президентом Владимиром Путиным в связи с избранием в Российскую академию наук, будут полезны для науки, считает президент РАН Владимир Фортов.

«Думаю, что да», - сказал он в интервью радиостанции «Life звук», отвечая на вопрос, будут ли полезны науке отстраненные от должности госслужащие. Он добавил, что каждый решает по-своему, но те, с кем он поговорил, отмечают: «Да, мы будем заниматься наукой». «Они избраны, они прошли все ступени конкурса», - подчеркнул Фортов.

Он подчеркнул, что решение президента России - «это не какие-то репрессивные меры, это нормальный деловой подход».

Ранее в понедельник стало известно, что Путин уволил с военной службы и освободил от должности начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе». По собственному желанию уволены заместитель управляющего делами президента – начальник главного медицинского управления управделами Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и замруководителя МВД – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что они освобождены от должности в связи с избранием в РАН.