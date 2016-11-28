Трамп пригрозил Кубе отменой соглашения о нормализации отношений

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отменит соглашение о нормализации отношений между странами, если Куба не согласится изменить его условия на более выгодные для кубинского и американского народов. Что именно его не устраивает в соглашении о нормализации отношений, которое действующий президент США Барак Обама заключил с лидером страны Раулем Кастро, республиканец не уточнил.

«Если Куба не намерена улучшить условия (сделки) для кубинского народа, для кубинцев, живущих в США, и для США в целом, я разорву сделку», - написал Трамп.

Накануне советник республиканца Райнс Прибус заявил о том, что Трамп может отменить сделку с Гаваной. По его словам, избранный президент США не допускает одностороннего движения Вашингтона в сторону сближения, ожидая шагов от Гаваны. В декабре 2014 г. Обама и Рауль Кастро объявили, что Вашингтон и Гавана намерены восстановить официальные дипломатические отношения, разорванные после прихода к власти в 1959 г. Фиделя Кастро, а летом 2015 г. на Кубе было открыто посольство США.