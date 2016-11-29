ЦИК: результаты парламентских выборов не вызывают сомнений

В ходе выборов в Госдуму не было столь масштабных нарушений, которые могли бы поставить под вопрос результаты выборов в Госдуму. Об этом заявил представитель ЦИК Дмитрий Воронов, выступая в Верховном суде, который рассматривает иск партии «Яблоко» об отмене итогов голосования 18 сентября.

«Яблоко» оспаривает итоги голосования, ссылаясь на нарушения правил агитации, многочисленные случаи удаления наблюдателей и нарушения при подсчете голосов: все это, по мнению заявителя, не позволяет достоверно установить волю избирателя. «Яблоко» в суде представляет юрист партии Алексей Сюзюмов. Партия просила суд затребовать результаты прокурорской проверки нарушений избирательного законодательства в Санкт-Петербурге, а также видеозаписи, сделанные на избирательных участках в ряде регионов, но Верховный суд пока не решил, будет ли он это делать.

Представитель ЦИК считает, что проверка Верховным судом результатов голосования на отдельных участках не входит в компетенцию Верховного суда. Само же «Яблоко» не подкрепило свои доводы какими-то судебными решениями либо актами правоохранительных органов. Сам ЦИК, проверяя изложенные в жалобе «Яблока» доводы, не обнаружил серьезных нарушений. «Где уголовные дела, где решения суда? Нам предлагают аннулировать волеизъявление миллионов граждан только потому, что кто-то недоволен результатом, который не позволил принять участие в распределении мандатов», – уверен Воронов.