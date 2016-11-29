Верховный суд признал законными итоги выборов в Госдуму

Верховный суд России во вторник признал законными результаты парламентских выборов, состоявшихся в Единый день голосования 18 сентября.

Таким образом, суд отклонил иск партии «Яблоко», которая требовала признать выборы недействительными.

В своем иске («Ведомости» с ним ознакомились) партия ссылалась на то, что в ходе завершившейся в сентябре избирательной кампании не было соблюдено одно из основных условий проведения свободных выборов – обеспечение гарантий равного доступа кандидатов, равных возможностей для ведения предвыборной агитации, беспристрастной, открытой и гласной работы избирательных комиссий и неучастия органов государственной власти в процессе агитации.

Также партия ссылалась на серьезное ограничение возможностей для организации наблюдения за голосованием: предельное усложнение законодателем порядка допуска на участки наблюдателей и журналистов привело к сокращению их числа, что сделало процедуру голосования и подсчета голосов значительно менее прозрачной.

Кроме того, «Яблоко» фиксировало случаи недопуска на участки наблюдателей, кандидатов и членов комиссий с правом совещательного голоса в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии (в общей сложности в жалобе указано 16 участков).

Помимо этого, по мнению партии, не была дана оценка фактам массового голосования по открепительным удостоверениям в Москве и повсеместному нарушению участковыми комиссиями порядка сортировки и подсчета бюллетеней.