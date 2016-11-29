ФАС хочет завести новое дело на поставщиков компьютеров по аукционам МВД и ФСБ

Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время может завести новое дело на поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах МВД, ФСБ и НИЦ «Курчатовский институт», заявил «Интерфаксу» замглавы ФАС Андрей Цариковский.

По его словам, «достаточно чётко можно говорить об объёме торгов с нарушениями на 2 млрд руб., возможно, эта сумма будет увеличиваться в ходе проверки».

Цариковский подчеркнул, что у ФАС нет никаких вопросов к заказчикам, претензии именно к поставщикам. Проверяя аукцион ФЦИ при ЦИК, антимонопольное ведомство обнаружило переговоры дилеров, касающиеся других заказчиков.

На прошлой неделе ФАС возбудила дело на поставщиков компьютерной техники ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе на поставку для ФЦИ при ЦИК системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы».