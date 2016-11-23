Шесть компаний попали в дело о картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении шести компаний - поставщиков компьютерной техники - ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус», сообщила служба на своем сайте.

ЦИК и ФАС Ущерб от картельного сговора при поставке техники для ГАС «Выборы» мог превысить 100 млн руб., считает зампред ЦИК Николай Булаев. «По условиям торгов здесь для государства могла бы быть экономия не менее 15%. По условиям закупки 15% - это за сотню миллионов рублей», - сказал Булаев журналистам. Он подчеркнул, что инициатива проведения проверки по фактам возможного картельного сговора исходила от Федерального центра информатизации при ЦИК России («Интерфакс»).

ФАС подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы», проводимом ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

В ходе аукциона из 6 организаций, допущенных к участию в торгах, ценовые предложения были поданы только двумя, пишет ФАС - «Бизнес компьютерс групп» и«Супервэйв групп», которые снизили начальную (максимальную) цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. При этом российские производители ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «Производственная компания Аквариус» отказались от подачи ценовых предложений несмотря на имеющиеся для них преференции как для поставщиков российского оборудования.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», - сообщила ФАС со ссылкой на начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

У ФАС были основания для возбуждения дела против поставщиков техники для ГАС «Выборы», цитирует «Интерфакс» зампредседателя ЦИК Николая Булаева. Он выразил надежду, что дело будет доведено до конца.

«Ведомости» попросили поставщиков разъяснить ситуацию. «Аквариус» отказался от комментариев. Остальные поставщики пока не ответили на вопросы.