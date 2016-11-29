В суд направлено дело о хищении 1,2 млрд рублей при строительстве «Восточного»

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов космодрома «Восточный», сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова - одного из фигурантов, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как полагает следствие, с августа 2012 г. по октябрь 2013 г. генеральный директор ООО «Стройконструкция С» Рязанов вошел в состав организованной группы совместно с начальником ФГУП «Спецстройсервис» при «Спецстрое России» Андреем Ярцевым, генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным.

«В ходе реализации договоров с ООО "Стройконструкция С" на поставку металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный" было совершено хищение вверенных Ярцеву денежных средств предприятия в размере свыше 1,18 млрд руб.», - сказал Куренной.

Для этого, отметил он, «сообщники искусственно завышали цены изделий, создавали цепочки фирм-посредников и обеспечивали победу в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта».