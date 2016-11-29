Украина установила новые опасные зоны для полетов над Черным морем

Киев вновь объявил опасные для полетов гражданской авиации зоны над Крымом, сообщили «Интерфаксу» в Росавиации.

«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в НОТАМах не указана», - говорится в сообщении Росавиации, поступившем в «Интерфакс».