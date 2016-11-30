Володин: Связи с Кубой – бесценный капитал

В Гаване начался траурный митинг в память о Фиделе Кастро. Россию на траурных мероприятиях представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Ваша сила и ваша вера послужили воодушевляющим примером для многих стран и народов по всему миру в деле борьбы за свободу и право выбора самостоятельного пути развития», - приводит ТАСС его обращение к участникам митинга на площади Республики.

Володин подчеркнул, что Россия и Куба «всегда будут вместе». «Связи, установленные нашими странами за долгие годы, являются бесценным капиталом, которым мы дорожим», - подчеркнул спикер российского парламента. Он напомнил об огромном вкладе Кастро в становление и развитие отношений России и Кубы. «Дело легендарного команданте будет жить, а дружба между Россией и Кубой укрепляться», - пообещал Володин.