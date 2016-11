«Кубинская модель не работает больше даже для нас»

Смерть 90-летнего Фиделя Кастро вызвала неподдельное горе кубинцев на острове Свободы и миллионов его поклонников за рубежом. Смерть Фиделя Кастро вызвала ликование большинства кубинцев-эмигрантов и как минимум не опечалила противников диктатуры во всем мире. Прямо противоположная, но на первых порах сугубо эмоциональная реакция. Гораздо важнее, откроет ли уход знаменитого революционера возможности для больших перемен в стране, которую он создал. Одни их боятся, а другие ждут с воодушевлением.

У опрошенных «Ведомостями» экспертов нет единого мнения, был ли Фидель сдерживающим фактором назревших на Кубе реформ, которые начал сменивший его Рауль Кастро. Может быть, младший брат пошел против старшего, начав скромную, но все-таки либерализацию экономики под влиянием обстоятельств. Но, возможно, копирует тактику самого Фиделя, который в разное время то отпускал вожжи, когда это требовалось, то вновь натягивал. Реформы, таким образом, уже начались или их нужно ожидать с 2018 г., когда Рауль Кастро сложит полномочия председателя госсовета?

Немного прогнозов

В 2008 г. профессор Мичиганского университета Сильвия Педраса заявила аргентинской газете Infobae после начала переговоров о восстановлении дипломатических отношений между Кубой и США: «После прихода к власти Рауля Кастро началось активное продвижение экономических реформ. Он разрешил кубинцам пользоваться мобильными телефонами. Я думаю, что Рауль всегда стремился внести рыночные механизмы в кубинскую экономику. Однако на протяжении всей истории кубинской революции такого рода инициативы жестко подавлялись его старшим братом – Фиделем». Издание приводит схожее мнение профессора глобальных и социальных исследований Международного университета Флориды Марифели Перес: «Раулю Кастро надо было бы начать проводить реформы на Кубе еще много лет назад. Однако его брат – Фидель всегда сопротивлялся коренной перестройке кубинской экономики».

Первый заместитель декана факультета социальных наук Высшей школы экономики Михаил Миронюк уверен, что Фидель Кастро «стоял за спиной» брата-преемника и тот, «безусловно, на него оглядывался», в противном случае реформы могли бы идти «существенно быстрее».

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников считает, что изменения уже значительные: ряды самозанятых пополнило 500 000 недавних работников госструктур, в негосударственном секторе числится 1,4 млн, или 29% экономически активного населения, и «это очень много для Кубы». Разрешено создание производственных кооперативов – к середине 2015 г., по данным Калашникова, их было уже 329 и крайне важно, что для них открылись оптовые рынки. Но эксперт подчеркивает, что главное остается неизменным: Рауль Кастро разделяет взгляды брата и не допускает развития даже государственного капитализма. Это видно и из программы развития республики до 2030 г., проект которой в апреле принял 7-й съезд компартии Кубы, а утвердить ее планируется до конца года.

Лично знаком Гендиректор лизинговой компании ИФК (через которую на Кубу поставлялись российские и украинские пассажирские самолеты) Александр Рубцов лично встречался с Фиделем Кастро трижды: «Каждая встреча длилась 3–4 часа. Фидель Кастро – удивительно талантливый человек с абсолютной памятью. Хотя ему было уже за 80 лет и состояние здоровья было не очень хорошее, он продолжал сохранять живость ума, потрясающую память. Его речь была монологом, в котором он показывал, что является великолепным оратором».

На Кубе временами было непросто с энергетикой и Фидель лично занимался вопросами энергоснабжения и энергоэффективности, вспоминает Рубцов. Во время первой встречи выяснилось, что в задней комнате была целая выставка неэффективных энергоприборов: Кастро подвел гостей к советскому холодильнику выпуска еще 60-х гг. и заметил, что он потребляет 3 кВт вместо 1 кВт у европейских. Во время следующей встречи, когда был подписан контракт о поставке двух самолетов Ил-96 и двух Ту-204 авиакомпании Cubana, присутствовал тогдашний руководитель Роспрома Борис Алешин, и Фидель, обсуждая с ним вопросы замены автопарка, по памяти привел цифры расхода бензина всех советских автомобилей, ранее поставленных на Кубу. Приобрести Ил-96 Фидель решил после того, как осмотрел самолет этого типа, на котором с визитом прилетел президент России Владимир Путин, однако заказал его не в VIP-комплектации для «главного пассажира», а в обычной пассажирской, что тоже характеризует Фиделя Кастро, рассказывает Рубцов. Этот самолет используется для обычных пассажирских рейсов, и в случае полетов руководства Кубы за границу в нем лишь оборудуется маленькая VIP-зона. Свернуть Прочитать полный текст

Председатель госсовета и первый секретарь компартии заявил на съезде, что реформы в экономике пойдут «без спешки и тем более без импровизаций, которые только приведут к краху». Миронюк замечает, однако, что без Фиделя Кастро «режим, державшийся на харизме создателя, лишился столпа и в известной степени потерял легитимность», а в таких случаях никогда нельзя исключать радикального сценария. Тем более, добавляет он, что, если новый президент США Дональд Трамп вернется, как обещает, к жестким отношениям с Кубой, это ухудшит экономическую ситуацию на острове – тогда недалеко и до социального взрыва. А преподаватель Московской школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина согласна с мнением о трех путях трансформации системы: полурыночная-полусоциалистическая китайская модель с «экономикой под контролем партии и военных», «система однопартийной доминанты с имитацией плюрализма» и политическая демократизация.

Не собирался, но стал коммунистом

Фидель Кастро происходит из немногочисленного среднего класса, существовавшего на Кубе во времена правления Фульхенсио Батисты, когда остров фактически был вотчиной Соединенных Штатов с процветающим игорным бизнесом («латиноамериканский Лас-Вегас»), курортами, экспортом сахара, принадлежащими американцам усадьбами, землями, предприятиями. Но Фидель, посещавший лучшие иезуитские колледжи – «Ла-Саль» и «Долорес» в Сантьяго-де-Куба и «Белен» в Гаване, а затем выучившийся на адвоката в Гаванском университете, не оценил стараний своего отца, бедного испанского эмигранта, ставшего на Кубе довольно крупным латифундистом. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев говорит, что первой акцией протеста Фиделя было участие в небольшом «домашнем» (и безрезультатном) восстании крестьян против... собственного отца.

В университете Фидель примкнул к студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая ставила целью политические преобразования на Кубе и поддерживала насильственные методы борьбы. Но революционную деятельность и вооруженную борьбу он начинал не на родине: сначала с группой «Революционный повстанческий союз» в 1947 г. готовился к походу в Доминиканскую Республику, где левые оппозиционеры хотели свергнуть диктатора Трухильо (планам помешала кубинская полиция), а в 1948 г. участвовал в «Боготасо», вооруженном восстании в Боготе (Колумбия), последовавшем после убийства популярного в стране лидера либеральной партии Колумбии Хорхе Гайтана. Повстанцы намеревались свергнуть президента-консерватора Мариано Оспину Переса, который все же остался у власти; во время беспорядков погибло несколько тысяч человек. И лишь затем настала очередь отечественного диктатора Батисты.

Фидель, с 1947 г. состоявший в Партии кубинского народа, которая откололась от Кубинской революционной партии, расстался с ней в 1952 г. после государственного переворота 10 марта, в результате которого Батиста пришел к власти, распустил парламент, отменил действие конституции и порвал дипломатические отношения с Советским Союзом. В марте 1952 г. Фидель подал на Батисту в суд за нарушение конституции 1940 г., но иск был отклонен.Через год Кастро и Абель Сантамария создали оппозиционную группу «Поколение столетия», чтобы бороться с диктатурой с оружием в руках. 26 июля 1953 г. «Поколение столетия» совершило нападение на военные казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба, где дислоцировался большой военный гарнизон, в штурме участвовал и Рауль Кастро. Во время атаки погибло шестеро из 120 мятежников, более 50 были убиты полицией позднее, около 20 человек отступили в горы, но вскоре были задержаны правительственными войсками.

В суде Фидель Кастро защищал себя сам, отказавшись от адвоката и положив начало своим многочасовым речам. Он говорил пять часов и именно тогда произнес знаменитое «История меня оправдает». Из 15 лет тюремного заключения Кастро отбыл два года – в 1955 г. Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм Монкада, за что впоследствии поплатился. В том же году Фидель Кастро возглавил подпольное «Движение 26 июля» и отправился в Мексику готовить вооруженное восстание на Кубе. Там он познакомился с аргентинцем Эрнесто Геварой – Че Геварой, в котором обрел верного соратника на многие годы. Вместе с Че Геварой, братом Раулем и группой повстанцев из 82 человек в декабре 1956 г. они высадились на восточном побережье острова, куда добрались на небольшой моторной яхте «Гранма». Маленький партизанский отряд постоянно пополнялся добровольцами из местных крестьян, повстанцы продвигались на запад острова. Пятнадцатого ноября 1958 г. Фидель Кастро возглавил наступление по направлению к Сантьяго-де-Куба, а в последних числах декабря отряд Эрнесто Че Гевары взял под контроль город Санта-Клара, открыв мятежникам дорогу на Гавану.

Диктатор Батиста бежал в Доминиканскую Республику 1 января 1959 г. Фидель Кастро выступил в парке им. Карлоса Мануэля де Сеспедеса в Сантьяго-де-Куба, провозгласив победу революции, а 8 января отряд повстанцев вступил в Гавану. Власть на Кубе перешла к революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим революционными вооруженными силами.

Кастро не считал себя коммунистом и заявлял об этом публично. По словам Ковалева из ВШЭ, левые взгляды молодого кубинского лидера представляли «дикую смесь из троцкизма, анархизма, социализма и коммунизма». Тем не менее коммунистический крен начался. Этому способствовала конфронтация, а затем разрыв отношений с США и экономическое эмбарго со стороны Соединенных Штатов и одновременно сближение с Советским Союзом.

Известна версия почти об ультиматуме советского лидера Никиты Хрущева, гарантировавшего Кубе поддержку в обмен на провозглашение коммунистических ценностей.

А для начала Фиделя Кастро ожидал холодный прием в Вашингтоне, куда он отправился в качестве нового главы государства. Президент Дуайт Эйзенхауэр отказался от встречи, Кастро принимал вице-президент Ричард Никсон. Впрочем, добавляет Ковалев, это вполне соответствовало протоколу: Фидель приехал в ранге премьер-министра.

Военный союзник

В 1962 г., вскоре после провала попытки свержения Фиделя Кастро с помощью подготовленного ЦРУ отряда кубинских эмигрантов, СССР предпринял попытку использовать местоположение Кубы для ликвидации дисбаланса с США в стратегических ядерных вооружениях, что привело к Карибскому кризису. Одним из условий его разрешения был неформальный отказ США от попыток свержения Кастро военным путем.

Тем не менее, по словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, было понятно, что если США решат взяться за Кубу, то они ее быстро раздавят, а СССР не будет начинать из-за этого Третью мировую войну. Как стало известно сейчас, где-то в 1979 г. были прямые заявления Леонида Брежнева Фиделю Кастро на этот счет, продолжает эксперт. Куба была для СССР больше политической диверсией против США на их заднем дворе, чем военным фактором.

В 2014 г. Россия списала Кубе 90% ее долга перед СССР в $35,2 млрд (рассчитанного перед этим путем пересчета советских и переводных рублей в доллары по курсу 60 коп. и 1 руб. за доллар соответственно), что составило $31,7 млрд. Долги за вооружение могли составлять от четверти до трети списанного, полагает Пухов. «На самом деле Куба чисто количественно получила не так уж много вооружения по сравнению со странами Организации Варшавского договора», – говорит он. По мнению эксперта, вряд ли СССР мог избежать необходимости содержать такого ценного в морально-политическом отношении «ежа в американских штанах». В рамках действовавшей парадигмы советской политики серьезно уменьшить экономическую и военную поддержку Кубы СССР не мог бы даже при желании и понимая, что практическая отдача от этой поддержки невелика.

В то же время на Кубе была дислоцирована советская учебная бригада, которая была выведена в 1992 г. по решению Бориса Ельцина вопреки мнению Фиделя Кастро. Стоит отметить, что и во время Карибского кризиса советские ракеты были ввезены на остров по советской инициативе, а вывезены – вопреки мнению руководства Кубы, китайский лидер Мао Цзэдун назвал в результате решение о ввозе ракет «крайним авантюризмом», а о вывозе – «крайним капитулянтством» Хрущева. В 2001 г. после теракта 11 сентября президент Владимир Путин принял решение о выводе с острова центра радиоразведки в Лурдесе. Начальник Генштаба Анатолий Квашнин заявлял тогда, что его аренда ($200 млн) обходится слишком дорого и на эти средства будут запущены спутники, которые заменят Лурдес. На самом деле Россия платила $200 млн не деньгами, а поставками товаров по весьма выгодному для себя курсу, по которому машина ВАЗ 2106 стоила $10 000, вспоминает бывший сотрудник российских спецслужб. Закрытие было чисто политическим, рассуждение о «спутниках взамен» с самого начала было очевидным прикрытием для российского общественного мнения, говорит Пухов. Отказ от Лурдеса, как сейчас совершенно ясно, оказался бессмысленным – американские партнеры эту уступку, по сути, не оценили, а просто положили в карман как само собой разумеющееся, говорит он.

Эмбарго и блокада

Фидель Кастро провел жесткую национализацию, затронувшую интересы могущественного соседа – США, которые контролировали, по словам Ковалева, 70% кубинской экономики.

Кубинский историк Рафаэль Рохас, мигрировавший в Мексику, считает, что в 1959 г. многие кубинцы ждали от Кастро восстановления демократической конституции 1940 г., обещанной им наряду с сельскохозяйственной реформой и национализацией бизнеса, которым владели американцы. А это, отмечает The Economist, порядка 60% сельхозпредприятий и главного экспортера страны – сахарных заводов.

Но Кастро сделал выводы из судьбы левого президента Гватемалы Хакобо Арбенса, отмечает The Economist. Его реформы привели к росту благосостояния населения, но мягкий режим был сброшен в ходе спецоперации ЦРУ PBSUCCESS в 1954 г.

Гавана, 28 ноября Кубинцы несколько дней прощаются с Фиделем Кастро, скончавшимся в ночь на 26 ноября. Согласно его завещанию, тело кремировали. Сегодня, 30 ноября, его прах должны повезти из Гаваны через всю страну по маршруту «Каравана свободы», который Кастро возглавил после свержения Батисты – только в этот раз в обратном направлении. 4 декабря в Сантьяго-де-Куба прах будет предан земле.

США начали проводить политику блокады в отношении Кубы с 1959 г., но законодательно она была объявлена в 1962 г. – ее установил президент Джон Кеннеди на основании мандата, предоставленного ему конгрессом США в соответствии с разделом 620А Закона об иностранной помощи от сентября 1961 г. (здесь и далее данные из справки «РИА Новости»). Кеннеди объявил полную блокаду Кубы начиная с 12 января пополудни 7 февраля 1962 г. Еще до этого была отменена квота на сахар, экспорт которого был главной и почти единственной опорой экономики острова, прекратились поставки нефти и ее переработка на американских предприятиях. Существовал негласный бойкот на закупки запасных частей для кубинской промышленности, полностью основанной на американской технике.

Блокада включала запреты на экспорт и импорт товаров из США; на торговлю с филиалами американских компаний в третьих странах; на посещение страны американскими туристами; на использование доллара для финансовых операций с другими странами; на доступ кубинских судов и самолетов на территорию США.

Экономические санкции регулярно дополнялись. В 1963 г. были приняты «Меры регулирования для осуществления контроля за кубинскими активами», в том же году американским гражданам были запрещены поездки на Кубу.

Очередное ужесточение последовало в 1966 г.: проведение любых сделок на Кубе было запрещено без специального разрешения, американским компаниям в третьих странах не разрешили сотрудничать с кубинскими компаниями, экспортировать в США продукцию кубинского производства и даже продукцию, содержащую кубинские компоненты.

В 1992 г. американский конгресс принял Закон для кубинской демократии, или закон Торричелли, который в числе прочего установил препятствия для международных морских перевозок, в результате чего были прекращены операции по импорту продуктов питания и медикаментов.

В 1996 г. конгресс США принял закон За свободу и демократическую солидарность с Кубой (закон Хелмса – Бертона) с дополнительными санкциями против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Судам, перевозящим продукцию из Кубы или на Кубу, было запрещено заходить в порты США. США прекращали выделение денег международным финансовым организациям, предоставляющим средства Кубе. Закон разрешил судебное преследование компаний, использующих в своей деятельности кубинскую собственность, ранее принадлежавшую американским гражданам.

С 30 июня 2004 г. Вашингтон объявил о снижении размеров денежных переводов на Кубу от американцев кубинского происхождения, ограничении их поездок на остров к родственникам и расширении финансирования антикубинских радио‑ и телестанций, вещающих на остров. Эти санкции были установлены под эгидой «оказания помощи Кубе в переходе к демократической форме правления».

До 2009 г. приехать к родственникам на Кубу можно было раз в три года, пробыть на острове – не больше 14 дней, а потратить – не более $50 в день. В 2009 г. ограничения на поездки смягчили до одного раза в год, а ежедневные траты – до $179. Администрация Обамы разрешила телекоммуникационным компаниям США предоставлять кубинцам услуги сотовой связи и телевещания, причем оплачивать это могла их родня в Штатах. Под запретом остался лишь перевод денег высокопоставленным кубинским чиновникам.

В 2009 г. Гавана заявляла о потерях в результате экономической блокады США в размере $90 млрд.

Ворожейкина считает, что блокада в то же время сыграла на руку режиму Кастро, поскольку на нее оказалось возможным списывать проблемы собственной неэффективной экономики. Потери от американских санкций во многом компенсировались масштабной помощью со стороны СССР, поэтому взвешивать плюсы и минусы конфронтации с США очень трудно, добавляет Калашников. Субсидирование кубинской экономики со стороны СССР сделала ее иждивенческой Кубу, говорит Ворожейкина. За три десятилетия СССР дал Кастро около $65 млрд, пишет FT. Но за четыре года начиная с 1989 г., когда у СССР у самого начались проблемы, экономика острова сжалась вдвое, пишет FT.

В такой экономике можно разувериться

Многие образованные люди считали, что социализм лучше капитализма, опираясь на примеры СССР, Китая и кастровской Кубы, пишет в Forbes президент Массачусетского института энергетической стратегии и экономических исследований Майкл Линч. Правда, отмечает он, их вера опиралась на заявления правительств этих стран в условиях тотальной нехватки информации. Чиновники же демонстрировали отдельные передовые заводы и сельхозкоммуны, к тому же фокусировали внимание на отдельных аспектах вроде здравоохранения, которое было неплохо налажено.

В бесплатном образовании и здравоохранении Кастро удалось воплотить декларации о социальной справедливости. Кубинцы полностью охвачены начальным и средним образованием, в то время как до революции 44% сельского населения были не обучены грамоте, напоминает Ворожейкина. Она также вспоминает, как в 1990 г. ей пришлось посетить общедоступный кубинский госпиталь, «который оказался оснащен оборудованием гораздо лучше средней советской поликлиники». Средняя продолжительность жизни увеличилась с 56 до 76 лет у мужчин и 80 `ют эксперты. Ворожейкина приводит также статистику по детской смертности, которая снизилась с 60 до четырех смертей на 1000 родившихся живыми.

Республика Куба Государство в северной части Карибского моря

Площадь – 109 884 кв. км.

Население (2014 г.) – 11,24 млн чел.

ВВП (2014 г., в текущих ценах) – $80,7 млрд.

Индекс промышленного производства (2014 г.) – 0,5%.

Инфляция (декабрь 2014 г.) – 2,1%.

Безработица (2014 г.) – 2,7 %.

Внешнеторговый оборот (2014 г.): экспорт – $4,86 млрд, импорт – $13,04 млрд.

Золотовалютные резервы (31 декабря 2015 г.) – $11,6 млрд.

Несмотря на то что треть рабочих, занятых в сельском хозяйстве, жили в крайней нищете, в 1958 г. Куба входила в пятерку самых развитых стран Латинской Америки. А Гавана, хоть и была прибежищем мафии, считалась культурной и коммерческой столицей, писал The Economist в 2008 г. Со ссылкой на мексиканский журнал Letras Libres это издание утверждало, что в Гаване было 135 кинотеатров – больше, чем в Нью-Йорке. С тех пор население кубинской столицы удвоилось, а вот кинотеатров стало заметно меньше.

Крах СССР лишил Кубу субсидий, по оценке The Economist, примерно на $2 млрд в год, экономика сжалась на треть. В это время, известное как «особый период», Кастро пришлось пойти на отдельные рыночные уступки. Он разрешил мелкие семейные предприятия и иностранные инвестиции, особенно в секторе массового туризма.

Среди реформ Кастро после краха СССР – разрешение закрывать убыточные госпредприятия, напоминает FT.

Так же как и Россия, Куба познала разницу между неэффективными колхозами и фермерскими хозяйствами. Калашников настаивает, что расхожее мнение о том, что «кубинцы ленивы и не хотят работать», – миф, а дело именно в форме собственности. Он до сих пор под впечатлением от посещения крепких фермерских хозяйств с многочисленной живностью и плодовыми посадками, способными практически полностью обеспечить семьи. От государства, как говорится, нужны только соль и спички. The Economist отмечает, что опора на коллективные хозяйства не оправдала себя: Куба импортирует до 80% продовольствия.

Ворожейкина уверена, что Кастро принимал волюнтаристские решения в экономике. Не углубляясь в экономическую науку, он многое копировал из советской практики. И пусть это не ударные стройки, но их стоит история с ударным увеличением урожая сахарного тростника, сафры. Имея ежегодное производство в 5–7 млн т тростника, Кастро решил увеличить его до 10 млн т. Затея провалилась – правда, в отличие от советских руководителей лидер Кубы взял ответственность на себя и публично покаялся: выступил на многотысячном митинге и даже заявил, что готов уйти, напоминает Калашников.

Автор книги о Кастро Андрес Оппенгеймер цитирует его дочь Алину Фернандес: «Что я думаю о кубинском социализме? Я верила в него, когда была совсем маленькой. Но сейчас кубинский социализм – это тупик. У меня он ассоциируется с экономическим коллапсом и нехваткой продовольствия». Алина – одна из кубинских эмигрантов, которых в США насчитывается более 1,2 млн человек, и известна как непримиримый критик кубинского социализма, его руководителей и собственного отца.

В 2005 г. она дала интервью «АиФ», в котором так ответила на вопрос, действительно ли Фидель искренне верил в социализм: «Он сразу понял все выгоды социализма – ведь эту идеологию можно было экспортировать. И он решил, что с ее помощью можно скинуть все правительства в Южной Америке, а новые президенты будут у него в долгу. Дома ему было тесно. Фидель хотел сделаться лидером мировой революции, для этого и брал миллиарды долларов у вашей страны». Она говорит о «циничном мнении Кастро об СССР»: «В основном он рассматривал Москву как бесконечный источник денег».

В 2010 г. Фидель сам признал в разговоре с корреспондентом журнала The Atlantic, что «кубинская [экономическая] модель не работает больше даже для нас». The Guardian замечает, что это отнюдь не признание бессилия экономической политики острова. Вопрос-то был, по-прежнему ли Куба готова экспортировать революцию, в том числе свою экономическую модель. Да и когда сам пораженный журналист The Atlantic переспросил у переводчицы, она пояснила, что Кастро не отвергает идеи революции, но признает, что государство играет слишком большую роль в экономике.

20 июля минувшего года США и Куба восстановили двусторонние дипотношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте президент США посетил Кубу – это первый визит почти за 90 лет.

Однако вскоре Кастро опубликовал в газете Granma статью под названием «Брат Обама», в которой в прежнем духе заявил: «Нам не нужны подачки от империи. Кубинцы способны производить еду и материальные блага с помощью усилий и интеллекта нашего народа. Наши действия будут законными и мирными, потому что мы являемся приверженцами идей мира и братства всех людей, живущих на этой планете».

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)