Суд Евросоюза признал необоснованными часть санкций против Аркадия Ротенберга

Трибунал Суда Евросоюза в среду признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 г. по март 2015 г., но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г., говорится в официальном заявлении суда.

«Сегодняшним решением Трибунал частично одобрил иск господина Ротенберга об отмене санкций. Он аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 г. по 14 марта 2015 г., но подтвердил их действие за период от 15 марта 2015 г. по 15 сентября 2016 г.», — сообщил суд.

В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, - наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем Volga Group Геннадием Тимченко и многими другими. Их банковские счета и активы на территориях этих стран были заморожены.

В числе оснований для включения Ротенберга в санкционный список суд называет его давнее знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Ротенберг - бывший спарринг-партнер президента по дзюдо, он нажил свое состояние в период правления Путина, а компании Ротенберга получили выгодные контракты по подготовке Олимпийских игр в Сочи, говорится в сообщении суда. Кроме того, Ротенберг - основной совладелец компании «Гипротрансмост», которая получила контракт на подготовку строительства моста через Керченский пролив.