В Кремле рады решению суда ЕС снять часть санкций против Ротенберга

В Кремле рады, что бизнесмену Аркадию Ротенбергу удалось в суде доказать неправомерность санкций ЕС против него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Аркадий Ротенберг является российским предпринимателем, и он отстаивает свои права в ситуации, когда, с нашей точки зрения, в отношении него и ряда других физлиц были незаконно введены санкции. Мы, безусловно, рады, что господин Ротенберг смог защитить свои права таким образом», - прокомментировал Песков решение Европейского суда юстиции о признании необоснованными части санкций ЕС против бизнесмена.

Суд ЕС сегодня признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга за период с июля 2014 г. по март 2015 г. Суд, однако, подтвердил действие ограничительных мер за период с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г.

В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции. Их банковские счета и активы на территориях этих стран были заморожены. В числе оснований для включения Ротенберга в санкционный список суд называет его давнее знакомство с президентом России Владимиром Путиным. Ротенберг - бывший спарринг-партнер президента по дзюдо, он нажил свое состояние в период правления Путина, а компании Ротенберга получили выгодные контракты по подготовке Олимпийских игр в Сочи, говорится в сообщении суда. Кроме того, Ротенберг - основной совладелец компании «Гипротрансмост», которая получила контракт на подготовку строительства моста через Керченский пролив.