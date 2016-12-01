Названа причина крушения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии

Причиной крушения самолета с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе» в Колумбии стал недостаточный запас топлива. Об этом сообщил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.

«Прибыв на место происшествия и осмотрев обломки, мы убедились, что лайнер не имел топлива. Международные нормы указывают, что для полета самолет должен иметь помимо необходимого на заданное расстояние горючего минимальный запас, чтобы лететь 30 дополнительных минут, который называется резервом», – приводит «РИА Новости» заявление Бонильи со ссылкой на местные СМИ. По его словам, у лайнера не было такого запаса.

Самолет потерпел крушение 29 ноября в 50 км от Медельина. На борту воздушного судна находились 77 человек – 9 членов экипажа и 68 пассажиров. Футболисты летели на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В авиакатастрофе на данный момент выжили шестеро, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. Жертвами крушения стали 71 человек.

Ранее правоохранительные органы рассматривали также версию технических неполадок. В СМИ сообщалось, что экипаж самолета перед падением докладывал диспетчерам о нехватке топлива и отказе системы электроснабжения.