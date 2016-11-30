Пилот разбившегося в Колумбии самолета перед падением докладывал о нехватке топлива

Экипаж разбившего в Колумбии самолета перед падением лайнера докладывал диспетчерам о нехватке топлива и отказе системы электроснабжения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Запрашиваем приоритет для захода на посадку, у нас проблема с топливом», - говорит пилот на второй минуте аудиозаписи, попавшей в СМИ. После переговоров с диспетчером лайнер начинает падать. На девятой минуте пилот снова выходит на связь и говорит, что «у самолета полностью отказала система электроснабжения и нет топлива». Через три минуты запись прерывается.

Ранее пресс-служба международного аэропорта имени Хосе Мария Кордовы сообщала, что экипаж лайнера успел передать информацию о ЧС из-за «сбоя в системе электроснабжения».

Самолет боливийской авиакомпании Lamia упал в районе Эль-Гордо в понедельник. На его борту были 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В результате авиакатастрофы выжили шесть человек.