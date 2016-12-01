В результате взрыва дома в Ростовской области погибли два человека

Жертвами взрыва бытового газа в двухквартирном доме Багаевского района Ростовской области стали два человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Информация о взрыве поступила в четверг в 3.45 мск. Дом одноэтажный, двухквартирный, одна из квартир разрушена полностью, вторая – частично. По предварительным данным, два человека погибли», – сообщил представитель МЧС. По его словам, из пятерых пострадавших трое госпитализированы.

Причиной взрыва стал поджог, сообщил источник в районной администрации.

«Это не взрыв по причине плохой работы газовых приборов. В одной из двух квартир жилого дома человек вылил 50 л бензина и поджег его», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемый задержан.

В полиции подтвердили, что рассматривают поджог как возможную причину взрыва. «Подозреваемый в совершении поджога – житель соседней квартиры находится в полиции», – уточнили в полиции.