Сенаторы призвали Обаму раскрыть данные о вмешательстве России в выборы в США

Группа сенаторов США призвала президента страны Барака Обаму раскрыть данные о вмешательстве России в процесс выборов. Соответствующее открытое письмо опубликовано на странице сенатора от Орегона Рона Уайдена. «Мы считаем, что есть дополнительная информация касательно российских властей и выборов в США. Ее следует рассекретить и предать гласности», – говорится в письме.

В нем также отмечается, что сенаторы готовы передать президенту по закрытым каналам имеющуюся у них информацию по данному вопросу. О чем именно идет речь, не уточняется.

Письмо помимо Уайдена подписали сенаторы Мартин Хайнрих (Нью-Мексико), Джек Рид (Род Айленд), Ангус Кинг (Мэн), Марк Уорнер (Виргиния), Мази Хироно (Гавайи), Барбара Микульски (Мэриленд). Все они являются членами или сторонниками демократической партии США.