Трамп обвинил Клинтон в приписывании голосов

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что он получил большинство не только в коллегии выборщиков, но и по числу голосов избирателей, «если вычесть голоса миллионов людей, проголосовавших незаконно». Об этом он написал миллиардер в своем твиттере.

Этот комментарий стал реакцией на инициативу лидера партии «зеленых» Джилл Стайн, участвовавшей в выборах, о пересчете голосов избирателей. Ранее с аналогичной инициативой выступила группа поддерживающих Клинтон юристов. Они предложили удостовериться, что победа Трампа – не результат кибератак.

Трамп назвал инициативу о пересчете голосов мошенничеством. «Хиллари Клинтон признала выборы, когда позвонила мне незадолго до моей победной речи победы, когда результаты были уже очевидны. Ничего не изменилось», - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон набрала на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп, но проиграла в коллегии выборщиков, где республиканец получил 279 голосов (при необходимых 270).