Путин обещает продолжить развитие институтов демократии

Курс на развитие институтов прямой демократии в стране будет продолжен, заявил президент России Владимир Путин.

«Считаю, что курс на развитие политической системы институтов прямой демократии, повышения конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать», – заявил Путин в послании Федеральному собранию.

Он также заверил, что «Единая Россия» должна обеспечить выполнение всех обязательств, взятых властью перед гражданами страны в ходе парламентских выборов.

«Партия имеет конституционное большинство в Госдуме и является главной опорой правительства в парламенте. И нужно так выстроить совместную работу, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены», – сказал президент.

Путин отметил, что в России «выросла роль Госдумы как представительного органа и в целом укрепился авторитет законодательной власти, его нужно поддерживать и подтверждать делами». «Это касается всех сил, представленных в парламенте, но, конечно, особая ответственность лежит на "Единой России", которая сегодня отмечает свое 15-летие», – сказал он.