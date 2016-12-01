Российское посольство в Нигерии подтвердило захват пиратами российских моряков
Российское посольство в Нигерии подтвердило захват пиратами трех российских моряков с судна «Сароник Бриз». Об этом заявил пресс-атташе посольства Артем Романов.
«Факт похищения нигерийскими пиратами трех российских моряков подтверждается, посольство во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами предпринимает все необходимые меры по их скорейшему освобождению», - сказал он.
По его словам, о попадании в плен моряков стало известно накануне вечером.
Ранее стало известно, что греческое судно «Сароник Бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины было захвачено пиратами 29 ноября у берегов Бенина.