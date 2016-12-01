Олланд отказался участвовать в президентских выборах 2017 года

Действующий президент Франции Франсуа Олланд не планирует выдвигать свою кандидатом на предстоящих в 2017 г. президентских выборах, передает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал.

«Я решил не быть кандидатом», - заявил он во время прямой трансляции телеканала TF1 из Елисейского дворца. «Сегодня я осознаю риски моего демарша в случае отсутствия широкой поддержки», - пояснил он.

В среду компания Elabe обнародовала результаты опроса, согласно которым ни Олланд, ни глава его правительства Манюэль Вальс не прошли бы даже во второй тур выборов. Победу мог бы одержать кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон с результатом в 30%. На втором месте скорее всего оказалась бы лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.