Франсуа Фийон будет представлять «Республиканцев» на президентских выборах

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон выиграл во втором туре праймериз правоцентристской партии «Республиканцы», набрав 67% голосов, у другого бывшего главы правительства, мэра Бордо Алена Жюппе, сообщает Reuters. В первом туре Фийон получил 44%, Жюппе – 28%. «Теперь я должен убедить всю страну в том, что только наш проект сможет вытянуть нашу страну», - заявил Фийон уже в роли фактического кандидата в президенты от «Республиканцев».

Рейтинги действующего президента страны Франсуа Олланда заставляют сомневаться в том, что он может показать хоть сколько-то серьезный электоральный результат. По данным социологической службы Harris Interactive, он может рассчитывать лишь на 9% голосов, передает ТАСС. Олланд еще не решил, будет ли он участвовать в выборах. Об этом должно быть объявлено в декабре. Не исключено, что социалистов будет представлять действующий премьер Манюэль Вальс, у которого примерно такой же уровень поддержки.

Судя по рейтингам, на президентских выборах весной-2017 главным соперником Фийона (26%) окажется лидер Национального фронта Марин Ле Пен с 24%. Их ближайшие соперники экс-министр экономики Эмманюэль Макрон (14%) и лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон (13%).