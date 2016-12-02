Боевики сдали сирийским военным город Хан аш-Ших

Сирийская армия освободила от боевиков город Хан аш-Ших и его окрестности в районе Дамаска, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«С 1 декабря 2016 г. перешел под полный контроль сирийских властей расположенный в 15 км от Дамаска город Хан аш-Ших и прилегающие к нему 13 населенных пунктов. Данный город с 2012 г. находился под контролем экстремистских группировок "Джебхат Фатх аш-Шам", "Ахрар аш- Шам", "Сэйф аш-Шам"», – говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что боевики, блокировавшие город, после долгих переговоров согласились оставить позиции, сдать вооружение и военную технику и после этого выехать вместе с семьями на автобусах в Идлиб.

«В качестве подтверждения своих намерений они сдали правительственным войскам два танка, две БМП, четыре зенитные установки, три ПТУР Dragon (производства США), а также более 400 единиц стрелкового вооружения», – сообщили в Центре по примирению.

В результате с 28 ноября по 1 декабря было вывезено из Хан эш-Шиха 3010 человек (1846 боевиков и 1164 членов их семей). Все они доставлены в Идлиб.