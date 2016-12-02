США ввели дополнительные санкции в отношении КНДР

Власти США ввели дополнительные санкции в отношении КНДР. В частности, санкции введены против семи чиновников, участвующих в реализации атомной программы, и шестнадцати компаний. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Среди попавших в черный список - руководители научных учреждений, торговых корпораций, представитель министерства атомной промышленности.

Помимо этого в санкционный список включены некоторые промышленные, торговые и строительные компании, авиакомпания Air Koryo, Корейская национальная страховая корпорация и банки, в числе которых Koryo Bank.

Усиление санкций произошло из-за пятого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном в сентябре 2016 г.