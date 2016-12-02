Северная Корея отрабатывает артиллеристские удары по Сеулу

Масштабные артиллерийские учения начались в КНДР начались на границе с Южной Кореей, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР. За учениями наблюдает северокорейский лидер Ким Чен Ын. «Если разразится война, то по южнокорейским силам будет нанесен такой удар, который с самого начала полностью подавит их волю к ответным действиям и полностью сметет их с лица Земли», - заявил он. «Никто и ничто не выживет», обещал Ким Чен Ын.

Легенда учений включает в себя отработку артиллерийских ударов по приграничным островам Южной Кореи в Желтом море и по Сеулу.

Учения проходят на фоне ужесточения санкции против Пхеньяна, одобренного на этой неделе СБ ООН, в ответ на продолжающиеся ядерные испытания.