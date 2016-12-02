Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм – Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм.

«Что касается его (Сенцова) творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно - фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», - сказал Путин.

В августе прошлого года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, режиссер создал террористическое сообщество. Его участники подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».