Сирийские военные освободили от боевиков еще один квартал Алеппо

Правительственные войска Сирии освободили от боевиков квартал Карималь-эль-Катараджи на востоке Алеппо, занимающий около 3 кв. км, сообщили в Минобороны России.

В общей сложности под контролем сирийского правительства находятся уже 30 кварталов восточной части Алеппо, что составляет более 52% территории города, ранее удерживаемой боевиками.

Ранее сообщалось, что боевики еще одного сирийского города сложили оружие и были вывезены в Идлиб. Всего за прошедшую неделю было амнистировано более 2500 боевиков.