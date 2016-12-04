Сирийская оппозиция может объединиться с «Аль-Каидой» – WP

Умеренная сирийская оппозиция рассматривает вариант более тесного сотрудничества с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками в случае отказа в поддержке со стороны США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Оппозиция боится остаться без поддержки со стороны США, поскольку избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен сократить ее объем.

«Спустя три года после того, как ЦРУ тайно начало поставлять оружие повстанцам, воюющим против президента Сирии Башара Асада, десятки тысяч боевиков опасаются, что Дональд Трамп откажет им в помощи и рассматривают другие альтернативы», – пишет газета.

В частности, среди альтернативных вариантов рассматривается более тесное сотрудничество с «хорошо вооруженной» «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками, отмечают опрошенные изданием региональные эксперты.