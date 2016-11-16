Асад: В борьбе с терроризмом Трамп может стать «естественным союзником» Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп станет «естественным союзником» Дамаска, если всерьез займется борьбой с терроризмом, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью португальскому телевидению Rádio e Televisão de Portugal. При этом сами США, должны прекратить поддержку террористов в Сирии».

Когда речь идет о сотрудничестве, отметил Асад, оно должно происходить «между двумя юридическими правительствами, а не сотрудничество между правительством иностранного государства и любой фракцией внутри Сирии», подчеркнул он. Сирийский лидер подчеркнул, что ни одну террористическую группировку нельзя спрятать в кармане, поскольку она - срони скорпиону.

Асад подчеркнул, что не ждет многого от администрации Трампа, поскольку аппарат власти не ограничивается президентом и его подчиненными, но включает в себя и лоббистов», которые будут пытаться оказать влияние на любого президента.

Говоря о России, Асад подчеркнул, что Москва поддерживает сирийский суверенитет и оказывает помощь в борьбе с терроризмом, в частности, много лет поставляя Дамаску оружие.