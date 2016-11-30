Директор ЦРУ посоветовал Трампу быть острожным с обещаниями России по Сирии

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью BBC посоветовал новой администрации Дональда Трампа быть осторожными с обещаниями Москве по ситуации в Сирии.

«Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации необходимо с осторожностью относиться к обещаниям России», - сказал Бреннан. «У меня нет уверенности в том, что Россия смягчит (свою позицию), пока не получит возможность достичь как можно больших тактических успехов на поле боя», - добавил он.

Директор ЦРУ полагает, что российская сторона была «неискренней» и стремилась к срыву договоренностей в переговорах по Сирии.

Ранее Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что планирует сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» в Сирии (запрещена в России), а не на попытках лишить власти лидера арабской страны Башара Асада.