Кандидат от правой партии признал поражение на выборах президента Австрии

Представитель правой Партии свободы Норберт Хофер признал свое поражение на выборах президента Австрии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я благодарю вас. Вы оказали мне потрясающую поддержку, и я бесконечно расстроен, что у меня не получилось», – заявил Хофер в обращении к избирателям.

Согласно последним данным на выборах лидирует бывший председатель партии «зеленых» Ван дер Беллен (60,4%). За Хофера проголосовали 39,6%.