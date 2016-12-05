«Левада-центр»: 56% россиян сожалеют о распаде СССР

56% россиян сожалеют, что Советский Союз распался, 51% считает, что этого можно было было избежать. Как сообщает «Интерфакс», это показал опрос «Левада-центра», проведенный с 18 по 21 ноября среди 1600 человек в 134 населенных пунктах. 28% опрошенных не жалеют о распаде СССР, 29% считают, что он был неизбежен.

На вопрос о причинах недовольства распадом СССР 53% ответили, что в результате была «разрушена единая экономическая система», 43% – что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе», 31% – что «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (31%) и 30% – что «утрачено чувство, что ты повсюду как дома» (30%). 28% респондентов объяснили, что «разрушаются связи с родственниками, друзьями», 15% – что «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых».

29% опрошенных считают, что к распаду Советского Союза привел «безответственный и необоснованный беловежский сговор Ельцина, Кравчука и Шушкевича», 23% – «заговор враждебных СССР зарубежных сил», 21% – недовольство населения СССР его руководством, Михаилом Горбачевым и его окружением, 12% – слишком тяжелая военная нагрузка на экономику Союза, которая обернулась застоем и бедностью населения. На «амбиции республиканских элит» и «полное исчерпание коммунистической идеологии» указали по 13% респондентов, отмечает «Интерфакс».

Оптимальной формой отношений между бывшими республиками СССР четверть респондентов считает «объединение нескольких республик по желанию в более тесные союзы». 21% опрошенных предложил «более тесное объединение всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза». 13% россиян считают, что бывшие республики должны оставаться независимыми. 21% считает, что СНГ лучше сохранить в нынешнем виде, 12% – что нужно восстановить СССР.

44% россиян считают нынешние отношения России с другими странами СНГ нормальными и спокойными. 16% оценили их как хорошие и добрососедские, 5% – как дружественные. 23% опрошенных считают эти отношения прохладными, 7% – напряженными.