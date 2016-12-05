Матвиенко придумала применение деньгам коррупционеров

Все изымаемые у коррупционеров средства можно было бы передавать благотворительным фондам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как передает ТАСС, она сказала это на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества. Она объяснила, что на эти деньги бюджет не рассчитывает, однако они после изъятия поступают государству. «Можно было бы передавать [их] благотворительным фондам, которые оказывают помощь и поддержку детям, пожилым людям и так далее. Если вы поддерживаете, можно было бы инициировать такой закон, это была бы двойная польза», - считает спикер.

Если провести еще пару обысков у задержанного врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, МВД можно будет переименовать в МВФ, пошутила также Матвиенко и напомнила, что блогеры оперативно отреагировали на коррупционный скандал в МВД. Захарченко обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщалось, что при обыске в квартире его сестры оперативники нашли более 8 млрд руб.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас согласился, что передавать конфискованное на благотворительность, это хорошая идея, но, по его словам, «у Минфина появится план по изъятию этих средств и это приведет к еще большим нарушениям прав человека, потому что Минфин умеет добиваться своего». «Все будет в рамках закона, решает суд, а не Минфин. Давайте подумаем над этой идеей. Может быть, какой-то процент от этих средств», - заявила Матвиенко, добавив, что надо поддерживать благотворительные организации, которые ведут «колоссальную работу» на благо общества.