Захарченко обвинил следствие в давлении на фигурантов дела Нота-банка

Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко заявил в Мосгорсуде, что следствие давит на фигурантов дела о хищении в Нота-банке, чтобы они его оговорили. Это сообщает «Интерфакс». Захарченко обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, в частности в том, что он якобы предупредил финдиректора Нота-банка о грозящих ей обысках. Источник ТАСС связывал задержание Захарченко с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.

24 ноября Мосгорсуд рассматривал жалобу на продление срока ареста бывшему высокопоставленному полицейскому. В суде Захарченко напомнил, что требовал проведения очной ставки между ним и Ларисой Марчуковой, сестрой финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, но этот допрос так и не был проведен. «Следствие утверждает, что я предупредил (Ларису) Марчукову о предстоящих обысках, но доказательств этого нет. Оперативники управления "М" ФСБ по делу Нота-банка и нашему одни и те же. На Марчукову и всех остальных оказывается давление, их убеждают оговорить меня, дать на меня показания, взамен обещают свободу», – цитирует его «Интерфакс».

«Прошу приобщить к материалам заявление Ларисы Марчуковой о том, что на нее оказывается давление сотрудниками правоохранительных органов. Мне это заявление передал ее адвокат», – попросил суд адвокат полковника Юрий Новиков.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест Захарченко на четыре месяца, до 8 марта. Мосгорсуд 24 ноября признал это решение законным. Ранее обвиняемый жаловался, что в сизо у него ухудшается состояние здоровья, и обещал помогать следствию найти хозяина найденных при обыске в квартире его сестры более 8 млрд руб.