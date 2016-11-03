Следствие проверяет Захарченко на получение иных взяток

Следствие проверяет экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко на причастность к другим преступлениям и получению взяток, передает ТАСС.

Обвиняемый проверяется на причастность к получению иных взяток, посредничеству во взяточничестве и иным экономическим преступлениям, совершенным совместно с иными, неустановленными лицами, заявил в Пресненском суде следователь.

Следствие пытается установить местонахождение всех похищенных денежных средств. Срок предварительного следствия продлен до 8 марта 2017 г. Срок ареста Захарченко продлен также до 8 марта 2017 г.