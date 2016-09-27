При обыске машины Захарченко обнаружены 13 млн рублей, $170 000 и 5000 евро

13 млн руб., $170 000 и 5000 евро были обнаружены при обыске в машине полковника МВД России Дмитрия Захарченко, арестованного в том числе по обвинению в получении взятки.

«В ходе обыска на работе Захарченко в помойном ведре туалета был найден ключ от автомобиля Acura, где нашли его паспорта и деньги: 13 млн руб., $170 000 и 5000 евро», - отметил прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба защиты обвиняемого на арест.

Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября. Сообщалось, что в результате обыска у него дома и на работе нашли $120 млн и 2 млн евро. По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. Задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.