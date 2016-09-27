Начальник антикоррупционного главка МВД, где работал Захарченко, может покинуть пост - «РИА Новости»

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко на этой неделе может уйти в отставку, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Собеседник объяснил, что Курносенко может покинуть пост из-за скандала, связанного с изъятием у сотрудника ведомства полковника Дмитрия Захарченко 8,5 млрд руб.

«После ареста (врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК полковника Дмитрия) Захарченко, Курносенко написал рапорт. Курносенко уже на днях официальным указом пойдет в отставку», — сказал собеседник агентства, предположив, что вопрос решится уже на этой неделе.

Другой источник РИА Новости, близкий к МВД, также осведомлен о рапорте Курносенко.

«В позапрошлую пятницу рапорт находился в Департаменте госслужбы и кадров МВД. По нему должно быть решение (министра Владимира) Колокольцева», — сказал собеседник агентства, отметив, что, скорее всего, именно отставкой Курносенко будет завершена проверка ГУЭБиПК, объявленная министром.

13 сентября, начальник МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что после ареста Захарченко обсуждается вопрос о реформировании и даже упразднении антикоррупционного главка МВД. Отмечается, что может повториться ситуация 2011 г., когда департамент экономической безопасности, сотрудники которого не раз были замешаны в коррупционных скандалах, был реформирован в ГУЭБиПК.

«Коммерсантъ» также пишет, что предыдущий начальник антикоррупционного главка Денис Сугробов, которого сейчас обвиняют в создании организованного преступного сообщества, после назначения в 2011 г. на должность намеревался уволить Захарченко, но не смог. Якобы в личном деле полковника есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности.

Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября.