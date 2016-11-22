СМИ сообщают об аресте миллионов на счетах по делу полковника Захарченко

Пресненский суд Москвы арестовал счета по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Так как дело засекречено, пресс-секретарь суда Анастасия Пылина не смогла рассказать «Интерфаксу», кому счета принадлежат. Источник ТАСС сообщил, что по этому делу арестованы $16 млн . Источник «РИА Новости» сообщил, что по делу «арестованы деньги, в рублевом эквиваленте — более миллиарда рублей, и что эти деньги, вероятно, принадлежат семье Захарченко, а найдены были в результате новых обысков. Еще один источник, информированный о ходе расследования, добавил, что арест был наложен на банковский счет, принадлежащий "другому человеку", который заявил, что этот миллиард в валюте принадлежит родственникам Захарченко.

Защите Захарченко ничего не известно об аресте его счетов или счетов кого-то из его родственников, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Лебедевич.

Полковник, бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября. Сообщалось, что при обыске у него нашли в общей сложности около 8 млрд руб. Он отрицает, что это его деньги.