Песков объяснил, почему Навальный не может участвовать в выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Алексея Навального о том, что власти посредством судебных процессов намерены лишить его права принимать участие в выборах.

«Люди, пораженные в правах, по нашему законодательству, действительно, не могут участвовать в президентских выборах», - приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее в Ленинском районном суде Кирова, где повторно рассматривается дело «Кировлеса», Навальный заявил: «Меня хотят опять лишить избирательного права. Если процесс пойдет, я опять буду лишен избирательного права на три года» (цитата по «Интерфаксу»).

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела.

Навальный позже говорил «Ведомостям», что теперь ему ничто не мешает участвовать в выборах, поскольку два других его приговора (по делу «Ив Роше» и за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко) вынесены по нетяжким статьям УК. «Я буду бороться с этой властью любыми доступными мне методами, включая выборы любого уровня», – отмечал он, хотя президиум суда, по его мнению, принял наихудшее из возможных решений. У власти, скорее всего, еще нет окончательного решения по поводу его допуска к выборам президента, отмечал оппозиционер: «Там каждый раз все, видимо, оценивается исходя из ситуации, социологии, ощущений и настроений. Я даже не пытаюсь это анализировать. Появилось сейчас право баллотироваться – мы будем это делать».