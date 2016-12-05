Медведев потребовал проанализировать все предложения в сфере безопасности на транспорте

После аварии автобуса с детьми в Югре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать законодательство в сфере безопасности в дорожном движении и при перевозке детей. Как передает ТАСС, он заявил это на заседании с вице-премьерами 5 декабря. По словам премьера, вне зависимости от хода следствия высказываются «предложения об изменении законодательства - и в части общих правил дорожного движения, и в части правил перевозки детей, и в части уголовной ответственности». Он потребовал внимательно проанализировать все предложения, хотя, возможно, и не со всеми следует соглашаться. Часть решений носят законодательный характер, часть касаются правительственных актов, добавил он.

Правительство будет следить за ситуацией вокруг этого ДТП и при необходимости поможет Ханты-Мансийскому автономному округу, пообещал Медведев. «Травмы пострадавших действительно очень тяжелые, с проблемами по нейрохирургической линии. Нужно оказать региону всю необходимую помощь, потому что такие травмы требуют значительной реабилитации», - сказал он.

Ранее в понедельник проверку всего общественного транспорта и дорожных служб страны инициировал руководитель МЧС России Владимир Пучков. Он напомнил, что в регионах участились тяжелые ДТП.

4 декабря на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск автобус с детской спортивной командой по акробатике столкнулся с грузовиком. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей, пострадали 34 человека.

Аварию расследует главное следственное управление СКР. В Югру выезжали председатель СКР Александр Бастрыкин и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить перевозку детей рейсовыми автобусами, поскольку такие ситуации нельзя проконтролировать и обеспечить сопровождение.