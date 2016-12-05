В Москве зафиксированы 9-балльные пробки из-за снегопада

Из-за снегопада и метели на московских улицах наблюдаются сильные затруднения. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 18.17 пробки в столице оцениваются в 9 баллов, часом ранее пробки оценивались в 8 баллов.

Наибольшие затруднения зафиксированы в пределах Садового кольца. На некоторых участках в центре Москвы скорость автомобильного потока не превышает 3 км/ч. На Третьем транспортном кольце заторы в обе стороны. Здесь скорость движения в среднем от 5-7 км/ч до 40-60 км/ч.

Улучшение ситуации ожидается приблизительно к 21.00 мск. «Прогнозируются осложнения дорожного движения в вечерний час пик по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах», - передает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В мэрии Москвы сообщили, что последствия снегопада ликвидируют около 11 000 единиц спецтехники и 20 000 человек.