Путин поручил создать орган власти, занимающийся адаптацией мигрантов

В России один из последующих годов может быть объявлен Годом единства российской нации. Президент России Владимир Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно представить соответствующие предложения.

Помимо этого глава государства поручил «определить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов». Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Поручение должно быть исполнено до 1 июня 2017 г.

Путин также потребовал от правительства до 1 сентября следующего года «разработать проект федерального закона, устанавливающего правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество».