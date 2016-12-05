В Думе настаивают на ужесточении постановления правительства о перевозке детей

Депутаты Госдумы изучают возможность ужесточения некоторых положений постановления правительства «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», передает ТАСС.

«Поводом для обращения послужила страшная трагедия, произошедшая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 4 декабря на 926-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. В результате аварии погибли 10 детей и двое взрослых, за жизнь в момент перевозки отвечали не родители, а перевозчики, взявшие на себя соответствующие обязательства. Обнаружены факты несоблюдения установленных правил безопасности дорожного движения и правил организованной перевозки группы детей автобусами... В то же время есть ряд норм, которые требуют совершенствования в вопросе обеспечения безопасности жизни детей на дорогах», - заявил член думского комитета по экономической политике Владимир Сысоев. По его словам, соответствующее предложение уже направлено в правительство.