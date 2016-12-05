Опознаны все погибшие в аварии в ХМАО

Все 12 человек, погибшие 4 декабря в аварии на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень, опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона. Авария произошла в результате столкновения грузовика и автобуса с детской спортивной командой по акробатике, возвращавшейся в Нефтеюганск с соревнований. Всего в салоне автобуса находились 32 человека, 29 из которых – дети. В результате аварии пострадали 24 человека, из которых госпитализирован 21, при этом 12 находятся в реанимации, передает «Интерфакс».

Водители не справились с управлением на скользкой дороге, «грузовик ударился о срединную часть автобуса и разбил его на две части», говорит источник агентства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи, по данным ТАСС, считают виновником ДТП водителя автобуса, который не справился с управлением. Установлено, что перевозка детей не была согласована должным образом, автобус ехал без обязательного сопровождения. В Ханты-Мансийск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин для личной координации работы.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства округа для помощи семьям. Родственникам погибших выделят по 1 млн руб., семьям получивших тяжелые травмы выплатят по 300 000 руб., семьям пострадавших с легкими травмами – по 100 000 руб.

5 декабря объявлено в Ханты-Мансийском округе днем траура. В храмах региона пройдет панихида по погибшим. Соболезнования родственникам выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.