СКР назвал причастных к обстрелам территории России со стороны Украины

Следственный комитет (СКР) установил, что к артиллерийским обстрелам территории России летом 2014 г. причастны двое командующих украинской армией. Им заочно предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования «Юг» сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов.

По данным следствия, обстрелы проводились из самоходных артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

«В отдельных случаях действия украинских военных напоминали скорее тактику террористов, которые исподтишка наносят повторные удары в местах скопления людей», – говорится в сообщении. В сообщении СКР исключили вероятность случайного фактора в атаках, подчеркнув, что они были хорошо скоординированы и огонь велся по гражданским объектам на территории России.

В июле 2014 г. в городе Донецке Ростовской области разорвались несколько фугасов, выпущенных со стороны Украины, один из них попал в жилой дом. Один человек погиб, двое были ранены. По данным местных властей, на территории России разорвалось более 15 артиллерийских боеприпасов, еще около пяти не разорвались и представляли угрозу для населения.