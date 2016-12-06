Суд продлил домашний арест Меламеда до 11 марта

Мосгорсуд продлил до 11 марта домашний арест экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, а также арест бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова. Они обвиняются в растрате более 220 млн руб. корпорации, передает «Интерфакс».

Таким образом, суд отклонил ходатайства защиты Меламеда о залоге в 100 млн руб., а защиты Понурова - о залоге в 1 млн или более, а также о домашнем аресте.

Сам Меламед просил отпустить его и Понурова. «Следствие считает, что я организатор, а Понуров - исполнитель. Но у Понурова мера более жесткая. Прошу отпустить нас под подписку, чтобы мы могли знакомиться с материалами дела», - отметил он.

Меламеду ранее было предъявлено обвинение в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК России). По версии следствия, он устроил в «Роснанотех» подконтрольных ему лиц - Андрея Малышева на должность зампреда правления, а Святослава Понурова - на должность финдиректора. Затем Меламед «инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснанотех» услуг, необходимости в которых не было», утверждало следствие. В 2008 г. Понуров, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал Малышев. В дальнейшем все акты приемки оказанных этой фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым. После этого Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 г. необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн руб., считает следствие. При этом «Алемар» в итоге не выполнил заявленные в договоре работы и «с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации. Причем продукция этой фирмы не использовалась сотрудниками «Роснано», что полностью подтверждается материалами уголовного дела».

Свидетелем по делу был гендиректор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. Год назад в своем блоге Чубайс писал, что компания убеждена, что «по результатам дальнейшего рассмотрения будет доказана невиновность всех подозреваемых».