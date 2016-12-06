Германия должна пересмотреть отношения с НАТО и Россией‍ – Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что ситуация в мире требует от Германии пересмотра подходов к отношениям с НАТО и Россией, передает «РИА Новости».

«Мы имеем дело с ситуацией в мире, особенно в свете американских выборов, в которой подходы в мире должны быть заново сформулированы, прежде всего, к таким важным вещам, как НАТО и отношения с Россией», — заявила она во время выступления.

Меркель собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2017 г.