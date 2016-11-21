Порошенко и Меркель согласовали встречу в формате «нормандской четверки»

Украинский президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили разработку «дорожной карты» по реализации минских договоренностей. Они также оговорили возможные сроки встречи руководителей МИД «нормандской четверки» (Германия, Украина, Россия, Франция). Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

«Достигнута договоренность о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", — отмечается в сообщении.

Порошенко и Меркель также обсудили возможность предоставления безвизового режима украинцам. По словам канцлера, безвизовый режим заработает сразу же после согласования внутри ЕС так называемого механизма приостановления.