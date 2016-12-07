Иванов: Решению территориального вопроса с Японией должен предшествовать мирный договор

Подписание мирного договора должно стать первым шагом в переговорах России и Японии по территориальной проблеме, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете Mainichi. «Проблема не в островах. Даже по декларации 1956 г. первым шагом должно идти подписание мирного договора», - цитирует его ТАСС.

В ходе предстоящего визита в Японию президента России Владимира Путина, намеченного на 15-16 декабря, может быть достигнут прогресс в двустороннем сотрудничестве, полагает Иванов. «Визит президента РФ поможет развитию российско-японских связей, в частности экономических и культурных», - отметил он.

Ранее Путин также говорил о том, что отсутствие мирного договора мешает России и Японии развивать отношения. Он указывал на Московскую декларацию 1956 г. как на один из вариантов решения спорных вопросов. В документе фиксировалось прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений между двумя странами. Также в гнем закреплялось согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Позже Токио отказался от подписания мирного договора, опасаясь потерять Окинаву, находившуюся тогда под управлением США.

О первостепенности заключения мирного договора говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим японским коллегой Фумио Кисидой в Москве. Он отметил, что реализация декларации 1956 г. между СССР и Японией по мирному договору должна начаться с подписания самого договора, а детали следует согласовывать в соответствии с изменившимися условиями. «Неизменной остается именно последовательность, которая в этой декларации изложена, и непременным первым шагом перед всем остальным является подписание и вступление в силу мирного договора», - указал он.

Сотрудничество России и Японии по природоохранным аспектам в южной части Курильских островов возможно, если отделить его от политики, допускает Иванов. Комментируя идею расширения национального заповедника Сирэтоко на востоке японского Хоккайдо за счет включения в него южных Курил, Иванов сказал, что «эта возможность должна обсуждаться на двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам».

Ранее японские СМИ сообщали, что Токио изучают возможность заключения с Россией мирного договора на условиях передачи Японии двух, а не четырех Курильских островов. Так, Nikkei писала о возможности введения совместной российско-японской администрации в южной части Курил в качестве шага к заключению мирного договора. По данным Kyodo, в Токио формулировалась переговорная позиция, предполагавшая передачу Японии острова Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи, как и предполагала московская декларация 1956 г. МИД Японии последовательно опровергал все эти сообщения.