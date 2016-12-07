Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 100

Жертвами землетрясения в Индонезии, по последним данным, стали не менее 92 человек, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные военных. По поступающей из Джакарты информации, в небольшом городе Меуреуду, на который пришелся основной удар, мечети и множество других зданий полностью разрушены, больница переполнена ранеными. Угрозы цунами нет.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Малаккского пролива у северного побережья острова Суматра (Индонезия) в ночь на среду по московскому времени, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. За первым толчком последовало не менее пяти афтершоков.